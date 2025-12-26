Украинские мигранты возглавили рейтинг худших преступников в США

Украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США, возглавили рейтинг «Худшие из худших» среди преступников из постсоветских стран. Об этом Министерства внутренней безопасности США.

© Lenta.ru

В перечне значатся 27 человек. Как отмечает американское ведомство, среди обвинений, помимо прочего, встречаются продажа наркотиков, преступления сексуального характера, грабеж, мошенничество.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал нелегальных мигрантов главной угрозой для США. По его словам, именно они стали причиной атаки на нацгвардейцев, которая произошла недалеко от Белого дома. По словам американского лидера, прошлая администрация позволила проникнуть в Штаты 20 миллионам «непроверенных и неизвестных иностранцев».