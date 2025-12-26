В "Лиза Алерт" сообщили, что Усольцевых будут искать весной на горе Буратинка

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края более двух месяцев назад, весной возобновят на горе Буратинка. Об этом сообщил РИА Новости председатель "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

© Газета.Ru

"У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно. И это наша основная задача", - сказал он, отметив, что после схода снега будет еще раз проверена лесная местность.

По его словам, будет сделано все, "чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории". 13 декабря СУ СК РФ по Красноярскому краю сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае. Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов и их пятилетней дочери. Продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. По мнению спасателей, шансы на их обнаружение минимальны.