Раскрыта хитрая уловка мошенников перед Новым годом

Киберпреступники в погоне за обогащением придумали схему с продажей премиум-елок по низким ценам в преддверии Нового года. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказала юрист Кристина Воронина.

По ее словам, праздничные акции и подарки стали идеальным прикрытием для мошенников. Между тем, во время предновогодней суета резко растет число фишинговых рассылок, поддельных сайтов и платформ с якобы выгодными предложениями, которые распространяют клоны известных компаний или госучреждений.

Зачастую такие сайты практически точь-в-точь повторяют популярные интернет-магазины: покупатель на таком «сервисе» при вводе номера телефона получает смс со ссылкой для подтверждения покупки, где необходимо ввести данные карты. Затем деньги списываются, а связь с продавцом теряется.

Воронина подчеркнула, что всегда необходимо проверять домен сайта или адрес электронной почты, а также добавила, что настоящие организации никогда не просят вводить данные карты на сторонних сайтах или подтверждать личность через фото паспорта.

«Если гражданин попался на уловки мошенников, следует немедленно заблокировать карту через банк, отменить подписки, изменить пароли, подать заявление в полицию и обратиться в поддержку приложений, где произошёл обман», — подытожила эксперт.

Ранее стало известно, что злоумышленники обманывают россиян, предлагая фиктивные субсидированные билеты. В беседе мошенники могут говорить от лица сотрудников авиакомпаний или представителей партнерских программ перевозчиков.