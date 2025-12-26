Менеджер российского банка украла миллионы со счетов участников СВО

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из банков, которую подозревают в хищении миллионов со вкладов участников специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, сотрудница финансового учреждения выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек и с помощью ряда махинаций смогла обналичить эти средства. Всего похищено свыше 3,3 миллиона рублей.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах.

Ранее в Чувашии следователи возбудили уголовное дело по факту организации криминальной схемы по похищению денег бойцов СВО.