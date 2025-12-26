Названо лучшее место для защиты от дронов в квартире

В России 27 декабря - День спасателя. Накануне профессионального праздника министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков ответил на вопросы "Российской газеты".

© Российская Газета

Работа в условиях спецоперации

Александр Вячеславович, как и что изменилось в МЧС за годы, прошедшие с начала СВО?

Александр Куренков: В любых условиях личный состав готов выполнять задачи, поставленные государством, защищать население и территории от природных и техногенных опасностей. В условиях специальной военной операции наши пиротехники разминируют территории новых и приграничных регионов для того, чтобы жители смогли как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Мы помогаем наладить быт. За нами приходят строители и уверенность в завтрашнем дне.

Какие риски и новые угрозы, пусть даже и гипотетические, отмечают прогнозисты и аналитики МЧС?

Александр Куренков: Основные угрозы и риски, изменение которых вызывает обеспокоенность и необходимость принятия дополнительных мер, связаны с глобальным изменением климата. Возникают опасные природные явления в тех местностях, в которых ранее они не наблюдались. Это требует от нас дополнительных усилий и готовности к реагированию на ЧС.

США собираются возобновлять ядерные испытания. Какие новые виды защиты от ядерных угроз могут предложить изобретатели и ученые ВНИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС?

Александр Куренков: МЧС России постоянно проводит работу по совершенствованию способов защиты от различных опасностей, в том числе связанных с радиацией. Совершенствуются методики расчетов возможной обстановки, что позволяет качественно планировать аварийно-спасательные работы в очагах поражения. Разрабатываются новые модели респираторов, обеспечивающих комплексную защиту органов дыхания от любых радиоактивных и химических веществ. Внедряются новые подходы к заблаговременной и экстренной эвакуации населения из зон радиоактивного загрязнения.

Можете ли вы посоветовать гражданам в коттеджных поселках, СНТ и дачных кооперативах обзавестись на всякий случай собственными противогазами, общевойсковыми защитными комплектами (ОЗК) или даже мини-бункерами?

Александр Куренков: Противогазы и ОЗК не защищают от проникающей радиации. При нахождении на загрязненной территории в первую очередь необходимо обезопасить органы дыхания от попадания радиоактивной пыли в легкие. С этим справляются респираторы и даже ватно-марлевые повязки. Одновременно с этим необходимо как можно быстрее покинуть загрязненную территорию и при выходе из нее сменить одежду и вымыть тело с мылом.

Если загрязненную территорию покинуть не удается, то хорошим способом защиты может стать укрытие в любых бетонных сооружениях. Например, подвал многоэтажного жилого дома может значительно снизить проникающую радиацию. Поэтому собственникам общедомового имущества целесообразно всегда содержать подвальные помещения в порядке, не захламлять их и не блокировать входы и выходы.

Какие новые меры безопасности - возможно, негласно - вводятся в метро? Или, может быть, восстанавливаются старые подзабытые меры и элементы гражданской обороны из советских времен?

Александр Куренков: Объекты метрополитенов были и остаются в полной мере готовыми к выполнению мероприятий по защите населения от возможных опасностей при их возникновении.

Какие вообще изменения назрели в области гражданской обороны? Будут ли восстанавливаться старые заброшенные защитные сооружения или упор делается все-таки исключительно на новые модульные?

Александр Куренков: Гражданская оборона - достаточно гибкая система мер по защите от любых опасностей, которые возникают при военных конфликтах или применении различных средств поражения. В сегодняшних условиях она адаптируется к существующим рискам и угрозам. В регионах, непосредственно подверженных атакам БПЛА, принимаются дополнительные меры для защиты людей. На предприятиях и организациях обеспечивается укрытие персонала в защитных сооружениях и помещениях подземного пространства. При их отсутствии для укрытия могут использоваться помещения с капитальными несущими стенами и без окон. МЧС России разработало и довело до объектов экономики рекомендации по защите основных производственных фондов средствами пассивной защиты: сетями, тросовыми заграждениями, железобетонными конструкциями и другими аналогичными устройствами.

Усилена и информационная работа среди населения. До граждан доводятся памятки о действиях при угрозе беспилотной, авиационной и ракетной опасности. В Белгородской и Курской областях, городе Севастополе приняты меры по защите людей на улицах. Установлены бетонные модульные конструкции на остановках общественного транспорта и в местах массового пребывания. Они показали свою эффективность и востребованность.

Какие актуальные и новые советы для защиты от дронов сегодня можно посоветовать?

Александр Куренков: При угрозе атаки дронов необходимо укрыться в защитных сооружениях. Если их нет поблизости, то в любых помещениях как можно дальше от окон. В квартире лучшее место - это ванная комната. Ни в коем случае не подходить к окнам. Если находитесь на улице, необходимо быстро зайти в любое помещение. После окончания атаки нельзя трогать неразорвавшиеся боеприпасы и предметы.

Про зацеперов, алкотестеры и лесные пожары

Какие меры безопасности или советы может предложить МЧС, чтобы сломать моду и вал смертей от зацеперов на электричках?

Александр Куренков: МЧС России постоянно проводит комплекс мероприятий по формированию у детей и молодежи культуры безопасного поведения, привлекая внимание общественности к проблемам детской безопасности. Мы расширяем взаимодействие с соответствующими федеральными министерствами, исполнительными органами субъектов, средствами массовой информации.

Культура безопасности - это не только знание того, как обеспечить свою безопасность, что можно сделать, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в беде, но и понимание ценности человеческой жизни, внимательное и ответственное отношение к окружающей действительности, неравнодушие.

"Безопасность начинается с тебя" - это и лозунг, и жизненная философия. Мы считаем, что нужно знакомить детей со страшными последствиями необдуманных поступков, говорить о реалиях сегодняшнего дня в контексте угроз военного характера (противоминная, антидроновая защита), объяснять, что позиция "со мной это не случится" ошибочна и малейшая невнимательность может изменить все. Да, информация тяжелая, страшная, при проведении бесед важно учитывать возраст и психологические особенности подростков, но замалчивать ее тоже нельзя.

Культура безопасности - это не только знание того, как помочь оказавшемуся в беде, но и понимание ценности человеческой жизни

И, конечно, практика. Необходимость практического подхода к освоению материала по безопасности жизнедеятельности не вызывает сомнений, ведь в условиях экстренной ситуации знание теории может оказаться совсем недостаточным - только действия, закрепленные на уровне рефлексов.

МЧС России уже много лет является инициатором проведения массовых практических мероприятий для обучающихся образовательных организаций по безопасному поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Это Всероссийские открытые уроки культуры безопасности (основ безопасности жизнедеятельности) в образовательных организациях, сезонная Всероссийская акция "Мои безопасные каникулы", Неделя безопасности в Арктике - для образовательных организаций, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, детско-юношеские соревнования "Школа безопасности".

В вопросе формирования культуры безопасности жизнедеятельности важен тандем органов государственной власти, средств массовой информации, образовательных организаций, семьи. Мы считаем, что необходимо развивать совместную работу по направлению безопасности жизнедеятельности, в том числе в рамках учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины" с привлечением специалистов МЧС России.

Каковы первые итоги введения алкотестеров и новых правил для инспекторов Госинспекции по маломерным судам?

Александр Куренков: Запрет на управление маломерным судном в состоянии опьянения и без соответствующего права существует давно. КоАПом за это предусмотрен административный штраф до двух тысяч рублей или лишение права управления судном на срок до двух лет. В случае отказа судоводителем от проверки алкотестером составляется протокол направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также наказуемо уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Есть ли статистические данные по количеству лиц, выявленных в пьяном виде за штурвалом катеров и лодок?

Александр Куренков: За 2023 год оштрафованы 283 нарушителя, в 2024-м - 201, в 2025 году - 281 нарушитель оштрафован и еще двое лишены прав.

Какие итоговые данные по оштрафованным и наказанным за поджоги травы и виновникам лесных пожаров можно подвести за год?

Александр Куренков: За лесные пожары предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий. В 2025 году к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, а также пал сухой травянистой растительности, привлечены более 10 тысяч правонарушителей. За пожары в лесах к уголовной ответственности привлечены 50 граждан.

А в это время

Накануне по Большой кольцевой линии столичной подземки начал курсировать тематический поезд "МЧС России - 35 лет на страже безопасности".

В МЧС также сообщили, что Александр Куренков ознакомился с организацией работы Единого диспетчерского центра Московского метрополитена.

Министра интересовала возможность специалистов оперативно решать возникшие проблемы в случаях нештатных ситуаций. За каждую линию метро отвечает так называемый диспетчерский круг. Сотрудники могут мгновенно обмениваться информацией. Цифровые технологии позволяют специалистам ЕДЦ наблюдать за работой всего метро в целом. Они видят, где находится конкретный поезд и сколько людей на станции, как функционируют светофоры и эскалаторы. Часть специалистов следит за комфортностью температуры на станциях и работой вентиляционных шахт. Все вместе обеспечивают безопасную и бесперебойную работу столичного метро, которое еще и имеет функцию убежища

В целом, убежища, укрытия, помещения подземного пространства - обеспечивают защиту населения нашей страны. В МЧС отмечают, что в регионах продолжается работа по приведению в нормативное состояние всех защитных сооружений гражданской обороны. Эта работа находится на особом контроле министерства. При этом не списываются со счетов и старые заброшенные защитные сооружения, которые не утратили своих защитных свойств, то есть не разрушены и не затоплены грунтовыми водами. Если вблизи таких сооружений живут люди или расположены предприятия и организации, то они восстанавливаются и вводятся в эксплуатацию.