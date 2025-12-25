Майнера будут судить за кражу электричества на 30 млн рублей

В Ингушетии перед судом предстанет майнер, который похитил электричество почти на 30 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

© Газета.Ru

По версии следствия, житель города Сунжа приобрел оборудование для майнинга криптовалют и установил его в нежилом помещении на улице Энгельса. В период с мая по август он организовал там потребление электричества без договора для работы своей майнинговой фермы. Своими действиями мужчина причинил энергоснабжающей организации ущерб на сумму в 28,5 млн рублей.

Мужчине вменяется совершение преступления по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана в особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.