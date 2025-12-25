17 тысяч жителей Свердловской области остались без тепла в -30C°

17 тысяч жителей города Серов в Свердловской области остались без тепла в 30-градусный мороз. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Причиной отключения тепла стала авария в котельной. Как сообщили в областной прокуратуре, сейчас тепла нет почти в 350 жилых домах. Кроме того, авария затронула более 100 социальных объектов, среди которых две школы, пять детских садов и подразделение городской больницы.

Когда авария будет устранена, пока не сообщается. При этом, в регионе наблюдаются сильные морозы — днем температура в Серове опускалась до -40C°.

