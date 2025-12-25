В Москве нашли пропавшего бывшего депутата Госдумы

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко был найден в Москве — ранее поступила информация о том, что мужчина пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Сайт партии "Единая Россия"

Согласно информации издания, состояние Герасименко удовлетворительное. Подробности произошедшего не уточняются, однако источник сообщает, что бывший депутат страдает деменцией — именно это могло стать причиной исчезновения Герасименко.

Герасименко родился в 1950 году в Алтайском крае. Он был депутатом Госдумы со II по VII созывы. Кроме того, он также является доктором медицинских наук и заслуженным врачом России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой.