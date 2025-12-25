В МИД назвали связанную с Украиной «первопричину» крушения самолета AZAL

Первопричиной авиакатастрофы пассажирского лайнера Embraer 190 Азербайджанских авиалиний (AZAL) стала атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в четверг, 25 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», — заявила дипломат.

Захарова уточнила, что Москва тесно сотрудничает с министерством транспорта Казахстана, отвечая на все запросы казахстанских коллег. В МИД также уточнили, что Россия нацелена на выполнение в полном объеме всех договоренностей президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, достигнутых в Душанбе, 9 октября.

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после крушения самолета AZAL.