Российский полицейский получил срок за хищение криптовалюты у задержанных

В Уфе бывшему полицейскому дали семь лет колонии общего режима по делу о хищении криптовалюты у задержанных. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

© Global look

По данным следствия, сотрудник транспортной полиции в 2022 году получил доступ к мобильным телефонам двух задержанных и с помощью установленных криптокошельков похитил биткоин на суммы свыше 20 миллионов рублей. Помимо этого осужденный применил физическое насилие к задержанным, требуя дать показания на соучастников.

По решению суда осужденного лишили специального звания «майор полиции».

Ранее Зюзинский суд Москвы принял решение в закрытом режиме рассматривать иск Генпрокуратуры (ГП) России о конфискации активов бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, заочно обвиненного в получении рекордной в истории российской полиции взятки на сумму пять миллиардов рублей от администратора криптобиржи.