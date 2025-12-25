Россиянка попалась с партией кокаина в аэропорту Грузии

Россиянка попалась с партией кокаина в аэропорту Тбилиси (Грузия), ее задержали. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД бывшей страны СССР.

«Правоохранители в Тбилисском международном аэропорту при обыске багажа задержанной из специального тайника изъяли один килограмм и 200 грамм наркотического средства кокаин, стоимость которого на "черном рынке" превышает один миллион лари (29,4 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанной гражданке России 36 лет. Также известно, что ей грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Ранее экс-стюардесса ушла в наркоторговлю и попалась с марихуаной на 161 миллион рублей. Ее она везла из Таиланда.