Экс-депутат Госдумы вышел из дома с собакой и бесследно исчез в Москве

Страдающий деменцией экс-депутат Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой
Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой. 24 декабря он покинул дом в ЮЗАО и больше не выходил на связь.
Его поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Координатор организации и депутат Госдумы Олег Леонов уже в курсе происшествия.
«Мы отрабатываем эту ситуацию штатно, в соответствии с алгоритмами. Все, что требуется по поиску, мы делаем. Подробности разглашать не могу», — рассказал Daily Storm Леонов.
Помощница пропавшего Герасименко сообщила изданию, что бывший парламентарий страдает деменцией, но исчез так надолго впервые.
При этом, по ее словам, близкие предусмотрительно оснастили Герасименко на прогулку всеми опознавательными знаками.
«У него есть на куртке телефон, в кармане бумага тоже с телефоном. На собаке есть брелок с надписью и адресом. Все есть, но просто он идет и идет куда глаза глядят. Если бы он сидел или сказал, что ему плохо, то было бы по-другому», — сказала ассистентка пропавшего.
Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в Алтайском крае. Заслуженный врач России и доктор медицинских наук, был депутатом Госдумы со II по VII созывы.