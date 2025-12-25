Экс-депутат Госдумы вышел из дома с собакой и бесследно исчез в Москве

Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой. 24 декабря он покинул дом в ЮЗАО и больше не выходил на связь.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Его поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Координатор организации и депутат Госдумы Олег Леонов уже в курсе происшествия.

«Мы отрабатываем эту ситуацию штатно, в соответствии с алгоритмами. Все, что требуется по поиску, мы делаем. Подробности разглашать не могу», — рассказал Daily Storm Леонов.

Помощница пропавшего Герасименко сообщила изданию, что бывший парламентарий страдает деменцией, но исчез так надолго впервые.

«Он обычно ходил гулять и нормально приходил. А тут, видите, произошло то, что произошло — ушел и где-то по Москве бродит. Он живет в ЮЗАО, но в последний раз по камерам его видели на мосту на Белорусском вокзале! Дай бог, чтобы он где-то за Москву не вышел», — переживает помощница.

При этом, по ее словам, близкие предусмотрительно оснастили Герасименко на прогулку всеми опознавательными знаками.

«У него есть на куртке телефон, в кармане бумага тоже с телефоном. На собаке есть брелок с надписью и адресом. Все есть, но просто он идет и идет куда глаза глядят. Если бы он сидел или сказал, что ему плохо, то было бы по-другому», — сказала ассистентка пропавшего.

Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в Алтайском крае. Заслуженный врач России и доктор медицинских наук, был депутатом Госдумы со II по VII созывы.