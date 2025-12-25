В российский университет пришла полиция за пропавшими миллионами

В Санкт-Петербург полиция пришла в университет профсоюзов из-за пропавших денег. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа руководства вуза. Речь идет о пропаже 26,9 миллиона рублей, которые выделили в качестве субсидии частному вузу из Минобрнауки и Минтруда. Деньги предназначались на научную деятельность.

Полиция прибыла утром для изъятия финансовой документации.

