Гаджет загорелся на перемене у школьника после замены аккумулятора
В одном из лицеев Омска произошел инцидент с возгоранием смартфона. Ученик лицея №66 во время перемены пользовался своим iPhone, когда устройство неожиданно задымилось.
По предварительной информации, причиной происшествия мог стать неоригинальный аккумулятор. Как сообщает SHOT, незадолго до этого в гаджет был установлен китайский аналог батареи взамен оригинальной, вышедшей из строя.
Моментально сработала пожарная сигнализация. Персонал учебного заведения оперативно организовал эвакуацию детей из здания.
В результате происшествия никто не пострадал. Сам телефон, по данным источника, получил серьёзные повреждения.
В настоящее время учебный процесс в лицее восстановлен и идет в штатном режиме. Обстоятельства инцидента уточняются.