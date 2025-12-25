Гаджет загорелся на перемене у школьника после замены аккумулятора

В одном из лицеев Омска произошел инцидент с возгоранием смартфона. Ученик лицея №66 во время перемены пользовался своим iPhone, когда устройство неожиданно задымилось.

По предварительной информации, причиной происшествия мог стать неоригинальный аккумулятор. Как сообщает SHOT, незадолго до этого в гаджет был установлен китайский аналог батареи взамен оригинальной, вышедшей из строя.

Моментально сработала пожарная сигнализация. Персонал учебного заведения оперативно организовал эвакуацию детей из здания.

В результате происшествия никто не пострадал. Сам телефон, по данным источника, получил серьёзные повреждения.

В настоящее время учебный процесс в лицее восстановлен и идет в штатном режиме. Обстоятельства инцидента уточняются.