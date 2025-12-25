В российском регионе произошло землетрясение

У берегов Курильских островов в четверг, 25 декабря, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Внимание на стихийное бедствие в российском регионе обратили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 15:22 по местному времени (09:22 мск). Их эпицентр располагался в 121 километре к юго-востоку от Курильска, где проживает около 1,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.

Накануне стало известно, что на Тайване произошло мощное землетрясение, магнитуду которого сейсмологи оценили в 6,0.