Российского экс-министра освободили от наказания

Первый кассационный суд общей юрисдикции освободил экс-министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина, осужденного на пять лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судебная коллегия установила нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов при рассмотрении дела Тепина и переквалифицировала его действия на статью 293 («Халатность») УК РФ. По ней экс-министру назначили наказание в виде исправительных работ на восемь месяцев. Однако за истечением срока давности Тепина освободили от отбывания наказания.

В мае 2024 года суд Саратова приговорил экс-министра к пяти годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2014-2019 годы Тепин не организовал внесение корректив в формирование закупочной цены жилья для детей-сирот, из-за чего она оказалась существенно ниже рыночной стоимости. В результате желающих участвовать в строительстве не оказалось, 299 миллионов рублей из бюджета не было освоено.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карачаево-Черкесии подала иск об изъятии 40 объектов недвижимости у экс-чиновника.