В московском элитном ЖК произошел потоп и попал на видео

В московском жилом комплексе (ЖК) премиум класса «Режиссер» на ВДНХ произошел потоп. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Потоп произошел в премиум-ЖК на улице Вильгельма Пика. Вода затопила топит холл, течет по стенам, в комплексе не работают лифты. Предварительно, в лобби произошла разгерметизация водяного контура на инженерных коммуникациях за потолком.

Ранее восемь складских офисов с техникой Apple полностью затопило на «Горбушке» в Москве. Ущерб составил более 30 миллионов рублей. Причиной потопа в здании в Багратионовском проезде стал прорыв трубы на седьмом этаже.

Также ранее в многоквартирном доме от застройщика ПИК на Волоколамском шоссе прорвало систему пожаротушения, в результате чего в здании фактически случился потоп.