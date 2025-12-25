Шоколад довел россиянку до больницы

Москвичка была госпитализирована с тяжёлой аллергической реакцией, предположительно, после употребления шоколада известной торговой марки, сообщает телеграм-канал 112.

Инцидент произошёл после посещения театра, где во время антракта женщина перекусила шоколадной плиткой. Почти сразу после этого её тело покрылось зудящей сыпью и крупными пятнами.

Несмотря на оказанную медиками скорой помощи первую помощь, на следующее утро состояние пациентки ухудшилось, и она была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у неё крапивницу и отёк. По словам пострадавшей, у неё никогда ранее не наблюдалось аллергии на шоколад, что позволяет предположить возможный брак в конкретной партии продукта.

Кроме того, Анастасия утверждает, что в той же больнице находятся ещё двое пациентов с идентичными симптомами, которые также появились после употребления конфет этой же торговой марки.

В настоящее время врачи проводят все необходимые анализы, чтобы установить точную причину острой реакции.