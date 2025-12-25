В российском городе пожаловались на три дня без воды в 30-градусный мороз

Жители Кургана пожаловались, что им приходится на протяжении более трех дней жить без горячей и холодной воды в сильные холода — минувшей ночью на город обрушился 30-градусный мороз. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о десятках многоквартирных домов в микрорайоне Заозерный. По словам местных жителей, в минувшее воскресенье их попросили запастись водой на два дня по причине плановой врезки нового водопровода. Однако в обещанный срок воду в дома не вернули, и людям четвертые сутки приходится выживать без воды.

«Подвоз воды организован, но все в это время на работе. В Водоканале сказали — как сделают, так и дадим воду, может завтра-послезавтра, а может через несколько дней. А ничего, что уже четверо суток без воды?», — посетовал один из пострадавших жильцов.

Помимо жилых домов, отключение затронуло детский сад.

В курганской администрации затянувшееся отключение оправдали тем, что во время ремонта некоторые трубы замерзли. Точную дату, когда воду вернут в дома и детский сад, власти назвать также не смогли.

