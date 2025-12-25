Многодетного россиянина избили и задержали по ошибке из-за цыган

В Новосибирске многодетный отец пожаловался на задержание и избиение по ошибке на глазах у восьмерых детей и беременной жены. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мужчина рассказал, что рано утром правоохранители разбили в доме окно, после чего скрутили одного из сыновей и устроили обыски. Самого хозяина дома, по его словам, уложили в пол и начали бить, жену поставили к стене и стали будить детей. После этого мужчину отвезли в отдел, а спустя четыре часа отпустили. Он намерен обратиться в прокуратуру.

Известно, что по соседству с семьей, к которой нагрянули силовики, ранее жили цыгане. Предполагается, что их и планировали задержать, однако перепутали.

