Российский чиновник оказался тайным миллионером

Бывший чиновник из Карачаево-Черкесии оказался тайным миллионером — при проверке выяснилось, что у него в собственности имущество общей стоимостью 310 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Госслужащий в период с 2015-го по 2025 год приобрел 40 объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, а также шесть автомобилей, которые оформил на родственников.

Законность своих доходов чиновник не смог подтвердить, на этом основании прокуратура подала против него иск об изъятии имущества в доход государства. Дело рассмотрит Черкесский городской суд.

