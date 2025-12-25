Россиянка с ножом напала на квартирантку и выбросила из окна ее кошку

Жительница Краснодара пыталась выселить арендатора из квартиры, угрожая ножом и выбросила из окна кошку девушки. Об этом сообщается в Telegram-канале "ЧП Краснодар".

Инцидент произошел в одном из домов на улице 40-летия Победы. По словам квартирантки, она снимала комнату, хозяйка с дочерью проживали в той же квартире. В один из дней пьяная владелица жилья с ножом в руке ворвалась в комнату девушки, выбросила из окна ее кошку и потребовала немедленно съехать.

После этого хозяйка села на подоконник и стала угрожать спрыгнуть вниз, если девушка не покинет квартиру. Испуганная квартирантка вызвала полицию и уже выселилась из квартиры. Сейчас она требует, чтобы ей вернули задаток, который был внесен при заселении.

До этого в Рязанской области мужчина угрожал матери топором из-за квартирного вопроса. Во время ссоры мужчина выгнал мать на улицу, а затем спрятал топор и пытался вести себя спокойно. Возбуждено уголовное дело.