Мужчину придавило шкафом в квартире на северо-востоке Москвы

70-летный мужчина пострадал после падения шкафа в квартире на северо-востоке Москвы.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК»,инцидент произошел вечером 24 декабря в одной из квартир дома по улице Грекова. Семья собралась за столом после рабочего дня.

В какой-то момент глава семейства направился в прихожую, предположительно, чтобы что-то достать из шкафа. Потеряв равновесие, он зацепился за мебель и упал, а сверху на него рухнул и шкаф.

На шум прибежали остальные члены семьи, которые и вызволили пострадавшего из-под завала.Он получил сильную травму головы. Пострадавшего пришлось госпитализировать.