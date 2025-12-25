Таксист из курортного города планировал украсть деньги у российского бойца СВО

В Сочи задержали таксиста, пытавшегося укрась деньги у военнослужащего спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, таксист получил от знакомого сим-карту, которая ранее принадлежала военнослужащему, который не вернулся с СВО. Для доступа к деньгам на его счете он обратился к специалистам в области компьютерных технологий. Они должны были установить на телефон банковские приложения для управления средствами и вывода 1,9 миллиона рублей со счета.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их преступную схему, злоумышленник также был задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и ведется работа по задержанию причастных.

Ранее сообщалось, что похитившего более 80 миллионов рублей у россиян мужчину нашли в ОАЭ.