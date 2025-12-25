В России призвали наказать напоившего москвича коктейлем с жидким азотом повара

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент на корпоративе одной из московских компаний, в ходе которого мужчина выпил коктейль с жидким азотом и получил разрыв желудка.

В данном случае речь должна идти о наказании по статье 118 УК РФ - о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Если шеф-повар понимает, что приготовленный им напиток с азотом может нанести вред организму, то он должен в обязательном порядке предупредить человека, что пить его можно только после того, как газ полностью испарится. Более того, он должен за этим проследить. Поэтому я считаю, что здесь есть вина повара, который приготовил напиток и допустил то, что человек выпил его не вовремя. Здоровью сотрудника был нанесен вред - разрыв желудка, срочная операция, поэтому тут обязательно необходимо возбуждать уголовное дело, иначе подобные происшествия будут повторяться. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Юрист подчеркнула, что если пострадавший мужчина обратится в суд, то он сможет получить компенсацию морального вреда.

«Кроме того, он сможет получить компенсацию расходов на лечение и реабилитацию, если они будут», - отметила Ярмуш.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Москве 38-летний мужчина был экстренно доставлен в реанимацию с разрывом желудка после употребления коктейля с жидким азотом. Инцидент произошел во время корпоратива в кулинарной студии. Шеф-повар устроил для гостей эффектное крио-шоу и готовил коктейли с использованием жидкого азота. Согласно технологии, это вещество применяется для моментальной заморозки ингредиентов, а пить напиток с ним можно только после полного испарения газа. Один из участников праздника выпил коктейль сразу после приготовления, после чего ему мгновенно стало плохо. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, в больнице у него диагностировали химический ожог и разрыв стенки желудка.