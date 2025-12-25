Юная москвичка чуть не погибла от детских духов с маркетплейса

Девятилетняя московская школьница едва не задохнулась из-за сильнейшей аллергической реакции, вызванной детским набором для создания духов. По информации издания «База», инцидент произошел после того, как девочка использовала купленный в интернете подарочный набор для рукоделия и нанесла приготовленные по инструкции духи на кожу.

© Московский Комсомолец

Сразу после использования самодельного парфюма третьеклассница почувствовала резкое ухудшение самочувствия и затруднение дыхания. Как рассказала мама девочки, у ребенка практически мгновенно выступили багровые пятна по телу, а горло начало отекать, создавая угрозу удушья.

Родители немедленно смыли химический состав с кожи при первых же симптомах, однако этого оказалось недостаточно. Девочке потребовалась срочная медицинская помощь. Врачам пришлось делать экстренную инъекцию, чтобы снять опасное состояние (отек Квинке). По словам матери, у дочери никогда ранее не наблюдалось аллергических реакций.

Производитель набора утверждает, что вся продукция прошла необходимые проверки и имеет соответствующие сертификаты безопасности. В компании заявляют о соответствии товара установленным требованиям.

Однако в отзывах на торговых площадках некоторые покупатели уже жаловались на аналогичные проблемы. Они отмечают, что от смешанных по инструкции компонентов «начинают плавиться пластиковые формочки», а у детей возникают аллергические реакции. История с юной москвичкой стала очередным тревожным сигналом о потенциальной опасности таких детских творческих наборов.