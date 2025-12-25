ФСБ задержала участника нападения на российских военнослужащих из банды Басаева и Хаттаба

В Ставропольском крае задержан участник банды Басаева и Хаттаба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По данным следствия, Алиби Яипкаев в составе бандгруппы под руководством Басаева и Хаттаба принял участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района в 1999 году, где покушался на жизнь военных, принимавших участие в контртеррористической операции и осуществлявших общественную безопасность в Дагестане.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД выявили и задержали его. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что напавшему на российских десантников бандиту оглашен приговор.