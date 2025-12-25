На Ямале завели уголовное дело из-за избиения ребенка воспитательницей

Уголовное дело возбуждено после избиения воспитательницей детсада "Теремок" Тазовского района на Ямале малолетнего воспитанника. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

"Установлено, что в ноябре 2025 года младший воспитатель учреждения, находясь на рабочем месте, во время ужина в помещении детской группы применила непедагогические методы воспитания к малолетнему, в связи с чем у него на лице образовались ссадины. <…> В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что виновные в случившемся сотрудники детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности.