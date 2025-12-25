В Москве горит здание бизнес-центра

В столичном бизнес-центре «Варшавская Плаза» произошло возгорание. Из окон вырывается открытый огонь, передает Shot.

Telegram-канал публикует соответствующее видео. Как уточняется, пожар начался в кабинете №418 бизнес-центра. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, однако точную версию озвучат специалисты позднее. Всех людей удалось эвакуировать. Канал пишет, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Москве на Молдавской улице вспыхнул пожар в строящемся бизнес-центре. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, а причиной стало короткое замыкание из-за оголенных проводов. Для тушения использовали песок.

На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр

Около десяти человек самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. В результате оперативных действий огонь был полностью ликвидирован. Никто не пострадал.