Экс-замглавы Казанского вокзала приговорили к условному сроку

Бывшего заместителя начальника Казанского вокзала Москвы признали виновным в мошенничестве с арендаторами нежилых помещений, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Суд Мещанского района столицы приговорил экс-замглавы Казанского вокзала к пяти годам условно и штрафу в 950 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Его признали виновным по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Также он в течение трех лет не сможет занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в госкомпаниях.

По версии прокуратуры, с июня 2023 по февраль 2024 года осужденный убедил предпринимателя заплатить ему 4 млн рублей за ускоренное освобождение коммерческих площадей и быстрое заключение договора аренды трех нежилых помещений вокзала.

Приговор вступил в законную силу.

В июне главу Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова отправили под домашний арест по обвинению в посредничестве во взяточничестве.