Правоохранители рассматривают версию о причастности Павла Голубенко к двум последним громким взрывам в Москве — убийстве генерала Фаниса Сарварова и подрыве сотрудников ГИБДД.

Преступления произошли с интервалом в два дня в одном микрорайоне, при втором взрыве погиб сам подрывник.

Возможно, локация обоих ЧП связана с последним местом его проживания — молодой человек мог снять в этом районе квартиру. Где он находился в последнее время, правоохранителям рассказала одна из родственниц Павла.

— Когда вы в последний раз с ним общались?

— Последний раз — месяц назад, он поздравил меня с днём рождения. Я ответила «спасибо», и на этом всё. 18 декабря он написал мне в ВК и попросил денег.

— Сколько?

— Просто написал: извини, можешь выручить деньгами. Я была занята и не ответила. Денег не переводила.

— После этого никакого контакта не было?

— Нет, вообще никакого. Ни переписок, ни звонков.

— Какой он был человек по характеру?

— Очень замкнутый. Друзей почти не было, девушки — тоже. Многие его ровесники уже с семьями, а он всегда был при маме.

Коллеги охарактеризовали предполагаемого подрывника полицейских

— Общительный? Разговорчивый?

— Нет. Даже за столом мог сидеть молча. Всё держал в себе, не любил говорить.

— Чем увлекался?

— Аниме, компьютерные игры. Когда я приезжала в гости, он даже заказывал фигурки анимешных персонажей. Книги читал — много. В основном по играм, «Сталкер», но и учебники: физика, химия, биология. Он даже мои школьные учебники читал, хотя я старше его.

— Политикой, идеологически как-то проявлялся?

— Нет, никогда. Он вообще был аполитичный, молчаливый, ни с кем не спорил, ничего не отстаивал.

— В какие-то истории раньше попадал? Конфликты, проблемы с законом?

— Нет, ничего такого. Я бы знала. Он не судимый, не привлекался.

— Оружием, взрывчатыми веществами интересовался?

— Я знаю, что у него был арбалет. Но он говорил, что потом его продал. Больше — ничего.

— Расскажите про семью.

— Обычные люди. Отец после армии сразу пошёл работать на фабрику, в столярный цех. Потом туда же устроили Павла. Мама тоже там работала, комплектовщиком.

— Может быть он чем-то болел?

— Ничего серьёзного. Были какие-то кожные проблемы, но не с психикой.

— Родителям он что-то говорил перед отъездом? Планировал куда-то ехать?

— Нет. Они ничего такого не рассказывали. Для них тоже всё неожиданно.