Летевший из Петербурга в Якутск самолет вынужденно приземлился в Москве

Летевший из Санкт-Петербурга в Якутск самолет авиакомпании «Якутия» прервал полет и приземлился в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности.

© Газета.Ru

Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 24 декабря воздушное судно авиакомпании «Якутия», выполнявшее рейс ЯК-488 из Санкт-Петербурга в Якутск, из-за технической неисправности благополучно приземлилось на запасной аэродром Внуково», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты оценивают техническое состояние судна. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка безопасности полета, ведутся работы по соблюдению прав пассажиров указанного рейса.

По данным табло аэропорта Якутска, рейс задержан до 15:30 по местному времени (09:30 мск).

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что попытка повторного вылета была совершена вечером 24 декабря, однако в связи с сохранением неисправности воздушное судно вернулось в московский аэропорт.

Там отметили, что авиаперевозчик разместил пассажиров рейса в гостинице и обеспечил им питание.