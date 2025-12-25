Раскрыта сумма иска к рекордсмену-взяточнику из МВД России

Генеральная прокуратура России требует изъять в доход государства активы на 2,5 миллиарда рублей у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, заочно обвиненного в получении рекордной в истории российской полиции взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами искового заявления.

В числе этих активов — имущество, купленное на преступные деньги, и коллекция дорогих часов. Иск будет рассматривать Зюзинский суд Москвы в закрытом режиме.

Российские генералы МВД получили сроки за взятки

Дело в отношении экс-сотрудника МВД возбудили в августе 2023 года. По версии следствия, он и его подчиненный Дмитрий Соколов вымогали взятку у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил от него криптовалюту почти на 5 миллиардов рублей. Сейчас он находится за границей и объявлен в международный розыск.

Ранее у родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») нашли десятки счетов.