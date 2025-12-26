На Запорожье мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали две мирные жительницы, сообщили в региональном оперштабе.

«В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму», — говорится в публикации.

Ей оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Вторую женщину доставляют в больницу, там ей проведут обследование. Предварительный диагноз — «баротравма».

Ранее мужчина получил ранения в результате взрыва украинского беспилотника во дворе частного дома в хуторе Плотовка Белгородской области.

Кроме того, в ночь на 19 декабря дрон ВСУ атаковал Белгород, в результате удара пострадал пятимесячный мальчик.