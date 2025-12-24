Два человека погибли при пожаре в квартире дома на Хабаровской улице в Москве

Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома на Хабаровской улице в столице. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— После ликвидации пожара в квартире дома на Хабаровской улице были обнаружены тела мужчины 1969 года рождения и женщины 1946 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту, находятся на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.

До этого сообщалось, что пожар произошел в квартире на 16-м этаже многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ. По информации ведомства, с помощью пожарно-спасательных служб удалось спасти из огня одного человека, однако двое людей получили травмы.

Вскоре после локализации возгорание было ликвидировано.