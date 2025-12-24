В Перми женщина жестоко избила знакомого битой за отказ извиниться перед ней
В Перми 30-летняя женщина жестоко избила знакомого битой за то, что тот отказался перед ней извиняться. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел 2 сентября в районе Слудской церкви. Женщина обманом выманила на встречу знакомого, который ранее оскорбил ее и отказался приносить за это извинения. В ходе встречи горожанка жестоко избила обидчика битой по голове и телу.
В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, его госпитализировали. Нападавшая самостоятельно явилась к правоохранителям с повинной. У нее изъяли биту, которой она била мужчину.
Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 111 УК РФ. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
