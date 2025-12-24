Пропавшую в 2009 году студентку из США нашли замурованной в стене

Студентку Йельского университета, США, убили и замуровали в стене за несколько дней до ее свадьбы. Об этом сообщили в Mirror.

В сентябре 2009 года девушка по имени Энни Ле пропала. Последний раз ее видели в лаборатории университета в Нью-Хейвене. Домой девушка так и не вернулась, а ее сумка, дневник и банковская карта пропали вместе с ней. Следователи выяснили, что она не могла покинуть учебное учреждение.

Спустя несколько дней, в день запланированной свадьбы, в университете были обнаружены личные вещи Энни. Кроме того, в подвале появился запах разлагающегося тела.

В результате выяснилось, что ее тело было замуровано в стене. Причиной смерти стало удушение, а на теле обнаружили переломы и следы борьбы. Подозреваемым в убийстве стал лаборант Рэй Кларк, его приговорили к 44 годам лишения свободы, передает издание.

