Затребован пожизненный срок убийце генерала России

Государственное обвинение обратилось ко Второму Западному окружному военному суду с ходатайством о назначении Ахмаджону Курбонову (внесён в список террористов и экстремистов) пожизненного лишения свободы. Он обвиняется в организации террористического акта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Об этом информирует участник судебного процесса.

По его словам, прокурор также просит приговорить Роберта Сафаряна (внесен в список экстремистов и террористов) к 28 годам заключения, Батухана Точиева (внесен в список экстремистов и террористов) к 26 годам, а Рамазана Падиева (внесен в список экстремистов и террористов) к 24 годам лишения свободы. Для каждого из них запрашивается отбывание первых лет срока в тюрьме с последующим переводом в колонию строгого режима.

Слушания по делу проходят в закрытом формате, без присутствия прессы. В зависимости от степени участия, фигурантам инкриминируется членство в террористическом сообществе, совершение теракта организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ, а также обучение в целях осуществления террористической деятельности. Расследование в отношении других соучастников, включая находящегося в международном розыске гражданина Украины, проживающего в ЕС, продолжается.

Курбонов* полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Сафарян**** согласился с частью обвинений, в то время как Падиев*** и Точиев** свою причастность отрицают.