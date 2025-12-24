У отравившихся в пансионате в Видном людей обнаружили острую инфекцию

Предварительный анализ показал наличие признаков шигеллёза у лиц, отравившихся в пансионате Подмосковья, о чём проинформировал Telegram-канал областной прокуратуры.

"Предварительные результаты анализов указывают на симптомы шигеллёза у пострадавших", – уточнили представители надзорного ведомства.

По сведениям следствия, более 40 проживающих в пансионате были доставлены в больницу с признаками интоксикации.

За несколько дней умерло шесть пожилых людей, общее число находившихся в учреждении составляло 73 человека.

В прокуратуре также сообщили о скором судебном заседании, где с участием представителя Видновской городской прокуратуры будет рассматриваться вопрос о заключении под стражу обвиняемой.

До этого следователи задержали руководителя пансионата, расположенного в подмосковном городе Видное, в рамках расследования дела о массовом отравлении его жильцов.