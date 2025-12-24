Известный телеведущий упал с крыши здания и умер

Освещавший новости спорта известный австралийский телеведущий Дункан Маккензи-Макхарг умер после падения с крыши здания. Об этом сообщает News.com.au.

Издание пишет, что в Лос-Анджелесе нашли без признаков жизни 41-летнего ведущего. Полицейские установили, что он после падения приземлился на еще одну крышу, которая расположена ниже.

Смерть Маккензи-Макхарга подтвердила его семья. Произошедшее стало шоком для его близких.

