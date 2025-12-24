В Бразилии пираньи растерзали упавшую в реку двухлетнюю девочку

В Бразилии упавшая в реку двухлетняя девочка погибла в результате атаки пираний.

© Российская Газета

Трагедия произошла в штате Амазонас недалеко от города Коари. Клара Витория гуляла по деревянной плавающей конструкции, на которой стоит дом семьи ребенка. Она упала в неогражденную дыру, которую отец приготовил для строительства ванной комнаты.

Родители поняли, что что-то не так, только когда заметили, что их дочка исчезла. Они вошли в реку и нашли девочку примерно через пять минут без признаков жизни. Большинство ран были на шее и вызваны нападением опаснейших хищных рыб.

В полиции начато расследование о халатности родителей, которая могла послужить одной из причин трагедии.

С 2023 года как минимум восемь человек в Бразилии стали жертвами нападений пираний. Большинство умерли от кровопотери, сообщают местные СМИ.

Недавно хищные рыбы напали на отдыхающих на пляжном курорте в Тарума-Аку, регионе, расположенном к северу от Манауса на реке Амазонке. Пострадавшие играли в воде во время праздника Дня труда, когда внезапно почувствовали резкую боль в ногах и ступнях. Одна из жертв сказала: она поняла, что на нее напали, только когда вышла из воды и обнаружила, что ее друзьям перевязывают окровавленные ноги после сильных укусов опасных рыб.