Банда похищала людей в Москве и насиловала несовершеннолетних

В Москве осудили банду за похищения и изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

© Global look

Они признаны виновными по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 126 («Похищение человека»), 127 («Незаконное лишение свободы»), 161 («Грабеж»), 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Как установил суд, в период с января по февраль 2024 года преступная группа из четырех человек на территории Москвы и области осуществили похищение людей для последующего вымогательства денег и другого имущества. Также в ходе этих преступлений они совершили разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

В ходе расследования были установлены их маршруты передвижения, хронология событий и процесс подготовки к преступлениям. Были собраны записи с камер наблюдения, показания свидетелей и пострадавших.

Суд приговорил их к срокам от 13 до 23 лет, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин насиловал девочек и продавал им наркотики.