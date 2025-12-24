Украинец убил жительницу Подмосковья, получив отказ в фиктивном браке

Жестоким образом расправился с жительницей Ногинска 43-летний приезжий с Украины, который хотел завоевать ее сердце. В ночь на 22 декабря мужчина зарезал несчастную под окнами ее дома.

Как стало известно «МК», обвиняемый приехал в московский регион пару лет назад на заработки и снял квартиру. На родине у него осталась мать, несколько бывших жен и четверо детей. Со слов местных жителей, приезжий хотел получить гражданство России, однако не подходил по ряду параметров. Через короткое время судьба свела его с соседкой из дома напротив, 25-летней женщиной, воспитывавшей маленького сына без помощи мужа. До декрета она трудилась специалистом по лошадям, организовывала конные походы.

Несмотря на то, что у дамы был друг, приезжий начал за ней ухаживать, давать небольшие деньги на хозяйство. Не единожды он предлагал фиктивный брак, но та отказывалась. Родственники пытались вразумить кавалера, чтобы он перестал приставать к матери-одиночке, но тот от них отмахивался. Мужчина ко всему прочему был запойным алкоголиком и постоянно ходил с двумя охотничьми ножами. Увлекался он рыбалкой, а зарабатывал на жизнь на стройке.

В роковой день женщина поругалась со своими сожителем, и тот ушел. А вскоре к ней в гости на ночь глядя заявился пьяный ухажер с некоей дамой. Все вместе они распили по рюмке спиртного. Затем гости удалились, а мать-одиночка решила выйти в магазин за сигаретами. Сына она уложила спать. Возвращаясь, она поняла, что оставила дома ключи, а телефон разряжен. Женщина бродила около дома, не зная как попасть в квартиру. Внезапно на ее пути появился нетрезвый ухажер. Он напал на нее с ножом, нанес удары в живот и перерезал горло. Несчастная скончалась на месте, а злодей сбежал — его быстро задержали.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анна Тертичная, по ходатайству следователя обвиняемый арестован. Продолжается комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательств.