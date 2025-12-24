Цветочный склад загорелся около Рижского рынка в Москве

В Москве вспыхнули павильоны с цветами около Рижского рынка в Москве. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили очевидцы.

— Очаг возгорания рядом с Рижским рынком находится в павильонах, где торгуют цветами, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев пожара.

К месту происшествия приехали спасатели. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелись торговые павильоны. Пожар произошел в здании на улице Пришвина. Предварительно, в одном из помещений вспыхнула мебель. Пожарные ликвидировали возгорание. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров. Спасатели вывели из здания 15 человек, никто не пострадал.