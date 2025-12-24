ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области

Сотрудники ФСБ России ликвидировали участника одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию Киева готовил теракт на одном из предприятий критической инфраструктуры в Тюменской области. Об этом 24 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

© Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Уточняется, что злоумышленником оказался российский гражданин, уроженец Винницкой области Украины. Он планировал совершить теракт на диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».

По данным ФСБ, получив инструкцию по сборке самодельной взрывчатки, мужчина купил комплектующие к ней и заложил их в заранее оборудованный тайник. В среду, 24 декабря, он попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства.

«При задержании с поличным он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован», — передает сообщение ТАСС.

В ведомстве установили, что россиянин контактировал с куратором из украинской террористической организации в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Помимо подготовки диверсионно-террористического акта, злоумышленник собирал сведения об обстановке в окружении нефтегазовых объектов в регионах РФ.