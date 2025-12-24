В Санкт-Петербурге автомобиль вспыхнул на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Мощное пламя охватило BMW посреди дороги в Сестрорецке. Кадрами сильного пожара делятся очевидцы в соцсетях», — говорится в публикации.

На видео видно, что на проезжей части горит иномарка, при этом пламя охватило транспорт полностью. На записи также заметно, что на место приехали правоохранители и оперативные службы города. По данным канала, прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Италии фура с газом взорвалась после автомобильной аварии. На кадрах, размещенных в сети, видно, как огромный столб дыма и огня поднимается в воздух после громкого хлопка. На записи также заметно, что взрыв произошел возле автомобильного затора. В результате произошедшего никто не пострадал, а водители грузовиков успели покинуть место происшествия.