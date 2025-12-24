Из озера в Башкирии подняли более 850 погибших баранов

Спасатели извлекли из озера Узеть в Башкирии, где провалилось под лед стадо баранов, более 850 погибших животных. Об этом сообщил в эфире республиканского телеканала БСТ начальник аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Руслан Насртдинов.

© МЧС России

"Объединенной группировкой спасателей извлечено более 850 голов животных. Работа осложняется погодными условиями и низкими температурами", - сказал он.

Насртдинов добавил, что на месте работают 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее МЧС Башкирии сообщало, что на озере возле населенного пункта Луч Бирского района провалились в ледяную воду и погибли более 200 баранов. Они направлялись на другой берег по неокрепшему льду. Все животные принадлежат одному собственнику.