В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранен водитель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон, в результате пострадал водитель машины.

© Российская Газета

Мужчина сам обратился в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него осколочные ранения спины и ног. Для продолжения лечения он будет переведен в Белгород, в городскую больницу № 2.

От взрыва дрона автомобиль получил повреждения. Посечено также остекление в одной из квартир расположенного рядом многоквартирного дома.