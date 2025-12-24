Какое наказание грозит россиянке за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья

Пожилая жительница Омска, которая устроила разрушения в квартире, проданной ею ранее, может быть привлечена к уголовной ответственности. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин, передает News.ru.

По его словам, правовые последствия зависят от того, была ли квартира уже фактически передана новому владельцу на момент погрома. Если выяснится, что пенсионерка повредила уже чужое имущество, ее действия могут быть квалифицированы по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), отметил эксперт. Как уточнил он, максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, а также обязанность компенсировать причиненный ущерб.

Если же передача жилья не была завершена и продавец уклонялся от ее исполнения, покупатель может потребовать через суд уменьшения покупной цены, поскольку квартира была передана в худшем состоянии, чем на момент сделки.

Ранее стало известно, что пенсионерка, продав квартиру, попыталась вернуть ее через так называемую «схему Долиной». После того как суд отказал в признании сделки недействительной, женщина вырвала проводку, содрала обои и повредила стены в жилье.