В Пулково грузовик компании бортпитания врезался в «ротонду»

По данным очевидцев, грузовой автомобиль фирмы, обеспечивающей питание на бортах самолетов, врезался в "ротонду" возле 16-го выхода в аэропорту Пулково. Информацию об этом передал ресурс 78.ru.

Представители пресс-службы аэропорта Пулково заявили, что причиной инцидента стала ошибка водителя, неверно оценившего размеры транспортного средства, что привело к повреждению части внешней отделки здания терминала. К счастью, в результате столкновения никто не получил травм, и аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.

Ранее, как сообщал 78.ru, на год раньше запланированного была открыта транспортная развязка, обеспечивающая подъезд к аэровокзалу Пулково.

Открытие новой транспортной развязки, ведущей к аэропорту Пулково, состоялось с опережением графика на целый год. Сегодня было официально запущено движение по этой развязке. По сути, это новая автодорога, соединяющая трассу М-11 "Нева" (на 681-м километре) с территорией аэропорта, пересекая при этом Пулковское шоссе и обеспечивая прямой доступ к въезду в аэропорт.